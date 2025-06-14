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Batuhan Karacakaya Survivor finalinde seyirciye küfür etti! Tepki çeken anlar

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonunda 13 Haziran akşamı şampiyon belli oldu. Hırsıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya şampiyonluğu Adem'e kaptırdı. Sosyal medyada Batuhan'ın arkadan bağıran bir seyirciye küfür ettiği anlar gündem oldu.

Batuhan Karacakaya Survivor finalinde seyirciye küfür etti! Tepki çeken anlar
Kubra Akalın

Survivor'da final gerçekleşti ve şampiyon belli oldu. Adem ile yarışan Batuhan "Biz kaliteli bir rekabet için buradayız. Burada çok emek vererek geldik. En zorlandığım sezon 2025 sezonu oldu. Kendimi gerçekten hak ettiğini düşünerek finale kadar taşıdım" dedi.

Batuhan yarışmada istediği başarıyı sağlayamadı. Adem Kılıçcı, Survivor 2025 şampiyonu oldu. Sosyal medyada Batuhan'ın yine şampiyon olamaması ise çok konuşuldu. Ayrıca Batuhan'ın ekrana yansıyan bir anı da eleştirildi.

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Final turunda peş peşe kayıplar yaşayan Batuhan Karacakaya, seyircilerden gelen eleştirilere sinirlenerek kendisine "Sen bittin Batuhan abi!" diye bağıran bir izleyiciye küfür etti.

Kameralara yansıyan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar, bu tavrı nedeniyle Batuhan’a sert tepki gösterdi.

Bazı izleyiciler, Karacakaya'nın yaşadığı hayal kırıklığını anladıklarını ifade etse de canlı yayında kullanılan küfürlü ifadeler ve bu tepki çok eleştirildi.

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Batuhan Karacakaya
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