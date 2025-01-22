Belediye mi bakanlık mı? Şahan Gökbakar tartışmalar sürerken yönetmeliği paylaşınca TT oldu

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 76 kişinin öldüğü yangın faciasında denetim yükümlülüğünün kimde olduğu tartışılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenli kontrollerin ve yeterliliklerin itfaiye tarafından yapılması gerektiğini söylerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, turizm özel alanı olan bölgede ruhsat ve denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bulunduğunu savundu.

Belediye mi bakanlık mı sorumluluk sahibi?" sorusu tartışılırken Şahan Gökbakar kendini tutamadı. Yönetmeliği paylaşan Şahan Gökbakar paylaşımı sonrası X'te en çok konuşulan isimlerden oldu.

Şahan Gökbakar şu sözleriyle dikkat çekti:

"Bu oteli denetlemekle baş sorumlu olan Turizm Bakanlığı. Can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim sorumluluğu var. Yönetmelikte öyle yazıyor... O dağda bir itfaiye olmaması da ayrı bir garabet. Ama yine hiç kimse sorumluluk almayacak, istifa etmeyecek. 76 kişi bir otelde yanarak ölse de yine kimsenin koltuğuna birşey olmayacak. Giden gittiğiyle kalacak. Çok acı...Yazık!"



Sosyal medyada bu paylaşım tartışma yarattı. Bir kısım komedyeni desteklerken bir kısım ise sorumluluğun belediyede olduğunu iddia etti.