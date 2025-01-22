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  4. Yangın sonrası Kartalkaya'da kaymaya devam ettiler! Şahan Gökbakar sert çıktı

Yangın sonrası Kartalkaya'da kaymaya devam ettiler! Şahan Gökbakar sert çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2025 07:13
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Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kayak merkezinde çıkan yangın sonrası ölü sayısı belli olduğu saatlerde bölgede bulunan diğer insanların kayağa devam etmesi tepkiyle karşılandı. Şahan Gökbakar da kendini tutamadı.

Yangın sonrası Kartalkaya'da kaymaya devam ettiler! Şahan Gökbakar sert çıktı

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen korkunç yangın, Türkiye'yi derinden sarstı. Grand Kartal Otel'deki yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sabaha karşı 3:30 sularında başlayan yangın, kısa sürede büyük bir felakete dönüştü. Yangından gelen görüntüler sonrası Şahan Gökbakar, sosyal medyada tepki göstermişti.

Komedyen "Kartalkaya'da yaşanan feci olaya kaza demek zor! İhmaller ardı ardına gelince büyük facialar oluyor," dedi.

'Kaza demek zor' diyerek isyan etti! İhmaller... 'Kaza demek zor' diyerek isyan etti! İhmaller...

Şahan Gökbakar daha sonra bir paylaşım daha yaptı. Tatilcilerin kayıtsızca kayak yapmaya devam ettiği videoyu gören ünlü komedyen kendini tutamadı.

Ekran görüntüsü 2025-01-22 071008

Şahan Gökbakar "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş... Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan siz nasıl insansınız?" diyerek tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
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