Yangın sonrası Kartalkaya'da kaymaya devam ettiler! Şahan Gökbakar sert çıktı

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen korkunç yangın, Türkiye'yi derinden sarstı. Grand Kartal Otel'deki yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sabaha karşı 3:30 sularında başlayan yangın, kısa sürede büyük bir felakete dönüştü. Yangından gelen görüntüler sonrası Şahan Gökbakar, sosyal medyada tepki göstermişti.

Komedyen "Kartalkaya'da yaşanan feci olaya kaza demek zor! İhmaller ardı ardına gelince büyük facialar oluyor," dedi.

Şahan Gökbakar daha sonra bir paylaşım daha yaptı. Tatilcilerin kayıtsızca kayak yapmaya devam ettiği videoyu gören ünlü komedyen kendini tutamadı.

Şahan Gökbakar "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş... Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan siz nasıl insansınız?" diyerek tepki gösterdi.