Bella Hadid'in aşırı zayıf halini görenler şaştı kaldı! "Bu beden ölçüsü normalleştirilemez"

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için uzun süre tedavi gördü. Bir süre mesleğini bırakan Hadid 2 yıl sonra podyumlara döndü. Model şimdi de oyunculuk için kolları sıvadı.

Bella Hadid, bu hafta Paris'te yaklaşan Ryan Murphy dizisi The Beauty için sahneler çekerken görüntülendi ve aşırı zayıf görüntüsüyle endişe yarattı.

28 yaşındaki süper model, kırmızı deri bir bralet ve ona uygun, vücuda tamamen oturan pantolonuyla kaburgalarını ve son derece ince belini sergileyince birçok kişiyi endişelendirdi.



Bu görüntülerin ardından, bazı sosyal medya kullanıcıları, Instagram hesabında paylaşılan fotoğrafların altında modelin görünüşü hakkında endişelerini dile getirdi.

YORUM YAĞDI

Bir kullanıcı “Bella’nın kilosu hakkında endişeliyim" derken bir diğeri ise “Çubuk gibi vücut standartlarının ve ultra düşük bel jeanlerin olduğu bir moda döngüsünden daha geçemem. Gerçekten geçemem" dedi.

Sosyal medyada şu yorumlar da dikkat çekti: