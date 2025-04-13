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Bella Hadid'in aşırı zayıf halini görenler şaştı kaldı! "Bu beden ölçüsü normalleştirilemez"

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bella Hadid şu sıralar modellikle değil oyunculukla anılıyor. Son olarak sette görüntülenen Hadid'in bir deri bir kemik hali görenleri endişelendirdi.

Bella Hadid'in aşırı zayıf halini görenler şaştı kaldı! "Bu beden ölçüsü normalleştirilemez"
Kubra Akalın

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için uzun süre tedavi gördü. Bir süre mesleğini bırakan Hadid 2 yıl sonra podyumlara döndü. Model şimdi de oyunculuk için kolları sıvadı.

Bella Hadid, bu hafta Paris'te yaklaşan Ryan Murphy dizisi The Beauty için sahneler çekerken görüntülendi ve aşırı zayıf görüntüsüyle endişe yarattı.

28 yaşındaki süper model, kırmızı deri bir bralet ve ona uygun, vücuda tamamen oturan pantolonuyla kaburgalarını ve son derece ince belini sergileyince birçok kişiyi endişelendirdi.
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Bu görüntülerin ardından, bazı sosyal medya kullanıcıları, Instagram hesabında paylaşılan fotoğrafların altında modelin görünüşü hakkında endişelerini dile getirdi.

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YORUM YAĞDI

Bir kullanıcı “Bella’nın kilosu hakkında endişeliyim" derken bir diğeri ise “Çubuk gibi vücut standartlarının ve ultra düşük bel jeanlerin olduğu bir moda döngüsünden daha geçemem. Gerçekten geçemem" dedi.

Sosyal medyada şu yorumlar da dikkat çekti:

  • “Bu beden ölçüsü normalleştirilemez"
  • "İyileşiyormuş gibi görünüyordu ve sağlıklı görünüyordu. Kötü niyetli olmak istemiyorum ama o fotoğraflar endişe verici"
  • 'Başkasının zayıf olması neden herkes için bu kadar tetikleyici olsun ki?"
Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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