Bella Hadid üstsüz poz verdi! "Bu ne şimdi?" yorumları

Bella Hadid, Saint-Tropez tatili sırasında cesur tarzıyla dikkat çekmeye devam etti.

Hafta sonu kırmızı bikinisiyle yat gezisinde görüntülenen 29 yaşındaki süper model, pazartesi günü Instagram Hikâyeleri’nde yaklaşık 60 milyon takipçisiyle üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

Hadid, dantelli ekru detaylara sahip açık şeftali tonlarında mini bir etek giyerken, uyumlu üstünü göğsünü kapatacak şekilde elinde tuttu. Bir yandan güneş gözlüğünü taşıyan ünlü model, telefonunu yüzünün önüne konumlandırarak aynadan selfie çekti.

Ancak bu paylaşıma modelin takipçileri anlam veremedi. Bella Hadid'in iddialı pozuna "Bu ne şimdi?" yorumları yapıldı.