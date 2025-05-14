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Bengü sezonu açtı! Bikinili poz gecikmedi

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Bengü, iki çocuğu ile birlikte İzmir'e gitti. Güzel havanın tadını çıkaran Bengü, deniz sezonunu açtı.

Bengü sezonu açtı! Bikinili poz gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

2018 yılında nikah masasına oturduğu Selim Selimoğlu ile evliliğinden Zeynep ve Selim adında iki çocuğu olan Bengü, 6 yıllık evliliğini 2024'te noktaladı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, tatil için İzmir'e gitti. Çocuklarıyla sıcak havanın tadını çıkaran Bengü, deniz sezonunu açtığını da duyurdu.

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Sahilde leopar bikinisiyle bir karesini paylaşan Bengü, fotoğrafına "2025 yazı resmen başladı" notunu düştü.

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Doğal haliyle objektif karşısına geçen 46 yaşındaki ünlü şarkıcının yayınladığı kare büyük ilgi gördü.

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