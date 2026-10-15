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Kayıp kocasının kimliğini kullanan adamla evlenmişti! Müge Anlı’da cinayet itirafı

Osmaniye’de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk’la ilgili araştırmalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan eski eşi İlknur Düzgün, cinayetin Osmaniye’de işlendiğini iddia etti ve eşi İbrahim Düzgün’ü suçladı.

Kayıp kocasının kimliğini kullanan adamla evlenmişti! Müge Anlı’da cinayet itirafı
Öznur Yaslı İkier

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 2016 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Çabuk'un kaybı ele alındı. Ağabeyini bulmak için programa başvuran Aynur Çabuk, Mehmet'in eski eşi İlknur Düzgün hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Aynur Çabuk'un iddialarına göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, daha sonra ise Irak'ta bulunduğunu söyledi.

Kayıp kocasının kimliğini kullanan adamla evlenmişti! Müge Anlı’da cinayet itirafı 1

Ağabeyiyle geçmişte yaşadığı bir tartışma nedeniyle iki yıl boyunca görüşmediğini belirten Aynur, Mehmet'i aramaya başladığında öğrendikleri karşısında şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Kayıp kocasının kimliğini kullanan adamla evlenmişti! Müge Anlı’da cinayet itirafı 2

MEHMET KAYBOLDU, ESKİ EŞİ BAŞKASIYLA DÜĞÜN YAPTI

Aynur Çabuk, İlknur'un İbrahim Düzgün ile gelinlikli düğün fotoğraflarını ve ultrason görüntülerini sosyal medyada gördüğünü belirterek şüphelerinin arttığını ifade etti.

Kayıp kocasının kimliğini kullanan adamla evlenmişti! Müge Anlı’da cinayet itirafı 3

İBRAHİM DÜZGÜN İLE NASIL TANIŞTI?

Programda gündeme gelen iddialara göre İlknur, sosyal medyada tanıştığı İbrahim Düzgün ile zamanla yakınlaştı. İbrahim'in Mehmet Çabuk ile tanıştığı, ikilinin daha sonra arkadaşlık kurduğu ve iş ortaklığı yaptığı öne sürüldü. Ailenin Mersin ve Osmaniye'ye taşınmasında da İbrahim'in etkili olduğu iddia edildi.

Dosyadaki bir diğer çarpıcı iddia ise İlknur'un Mehmet'ten resmen boşanmadan İbrahim ile düğün yapması oldu. Bu birliktelikten bir çocuk dünyaya geldiği ve çocuğun nüfus kaydının kayıp Mehmet Çabuk'un üzerine yapıldığı öne sürüldü.

Birçok suçtan hüküm giyen ve cezaevinde uzun yıllarını geçireceği kesinleşmiş suçları bulunan İbrahim Düzgün'ün polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

Canlı yayında Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan İlknur Düzgün, Mehmet ile İbrahim'in birlikte evden çıktıklarını, İbrahim'in geri döndüğünü ancak Mehmet'in bir daha gelmediğini anlattı.

Müge Anlı'nın "Mehmet öldürüldü mü?" sorusu üzerine İlknur'un, "Mehmet'in öldürüldüğünden eminim, başka seçenek yok" sözlerini kullanması dikkat çekti.

Kayıp kocasının kimliğini kullanan adamla evlenmişti! Müge Anlı’da cinayet itirafı 4

CİNAYET İTİRAFI GELDİ

Günlerdir suskunluğunu koruyan ve çelişkili açıklamalarda bulunan İlknur: "Cinayet Osmaniye'de işlendi!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Müge Anlı
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