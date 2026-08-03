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Bennu Gerede'den Survivor'da cinsellik itirafı! Yayına boynunda yetişkin oyuncağıyla geldi

Cinsel hayatına dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bennu Gerede bu sefer de Survivor itirafıyla dikkat çekti. Bennu Gerede yayına ise ilginç bir takıyla katıldı.

Bennu Gerede'den Survivor'da cinsellik itirafı! Yayına boynunda yetişkin oyuncağıyla geldi

Bennu Gerede, son dönemde yaptığı cesur açıklamalarla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede son olarak katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla ve kolyesiyle dikkat çekti.

Bennu Gerede den Survivor da cinsellik itirafı! Yayına boynunda yetişkin oyuncağıyla geldi 1

Programda yöneltilen "Bunu neden boynuna takıyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Gerede, "Yetişkinlere yönelik bir ürün. Bazı günlerde cinsel dürtülerimin arttığını hissediyorum. Her an kullanabileceğin kolay bir çözüm. Tuvalete gidip kullanabilirsin. Arabadayken bile kolayca uygulayabilirsin" ifadelerini kullandı.

Bennu Gerede den Survivor da cinsellik itirafı! Yayına boynunda yetişkin oyuncağıyla geldi 2

CİNSELLİK İTİRAFI

Bennu Gerede ayrıca Survivor'da cinsellikle ilgili de "Ben dedim nasıl yapacağım acaba! Oraya gittiğim an mağara kadını gibi oldum, tıraş bıçağı yok bir şey yok! Düşünmüyorsun!" dedi.

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Bennu Gerede
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