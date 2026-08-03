Bennu Gerede'den Survivor'da cinsellik itirafı! Yayına boynunda yetişkin oyuncağıyla geldi

Bennu Gerede, son dönemde yaptığı cesur açıklamalarla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede son olarak katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla ve kolyesiyle dikkat çekti.

Programda yöneltilen "Bunu neden boynuna takıyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Gerede, "Yetişkinlere yönelik bir ürün. Bazı günlerde cinsel dürtülerimin arttığını hissediyorum. Her an kullanabileceğin kolay bir çözüm. Tuvalete gidip kullanabilirsin. Arabadayken bile kolayca uygulayabilirsin" ifadelerini kullandı.

CİNSELLİK İTİRAFI

Bennu Gerede ayrıca Survivor'da cinsellikle ilgili de "Ben dedim nasıl yapacağım acaba! Oraya gittiğim an mağara kadını gibi oldum, tıraş bıçağı yok bir şey yok! Düşünmüyorsun!" dedi.