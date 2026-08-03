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NOW TV haber spikeri Selçuk Tepeli istifa etti! Yerine Ozan Gündoğdu geldi

NOW TV Ana Haber'de sürpriz ayrılık yaşandı. Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Selçuk Tepeli görevinden ayrılırken, yerine gelen isim de belli oldu.

NOW TV haber spikeri Selçuk Tepeli istifa etti! Yerine Ozan Gündoğdu geldi

NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür eden Tepeli, istifa kararını şu ifadeleri kullandı:

NOW TV haber spikeri Selçuk Tepeli istifa etti! Yerine Ozan Gündoğdu geldi 1

SELÇUK TEPELİ NEDEN BIRAKTI?

"Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum. Bana her zaman destek olan, haberin mutfağındaki değerli yol arkadaşım, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk başta olmak üzere tüm NOW Haber ailesine ve elbette beni her akşam evlerine konuk eden sizlere yürekten teşekkür ederim.

NOW TV haber spikeri Selçuk Tepeli istifa etti! Yerine Ozan Gündoğdu geldi 2

SELÇUK TEPELİ YERİNE KİM GELDİ?

Yeni sezonda ekranda bayrağı çok sevdiğim, değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu devralacak. Ozan’a ve tüm NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Tepeli
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