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Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası... Bülent Ersoy'un mal varlığı sosyal medyanın diline düştü

Hem yaşam tarzı hem de lüks harcamalarıyla her zaman dikkat çeken Bülent Ersoy'un mal varlığı sosyal medyayı salladı. Benzin istasyonundan vinç ve dozerlere kadar pek çok malı olan Ersoy'a yorumlar da gecikmedi.

Benzin istasyonu, vinç, sauna ve dahası... Bülent Ersoy'un mal varlığı sosyal medyanın diline düştü
Kubra Akalın

Ünlü isimlerin servetleri sık sık gündeme gelirken son olarak Bülent Ersoy'un mal varlığı yeniden gündeme geldi. Daha önce Marmaris'in Taşlıca Mahallesi Bozukkale Mevkii Kızılkum Koyun'daki 13 bin 322 metrekarelik denize sıfır arazisini satan Ersoy'un mal varlığını duyanların ağzı açık kaldı.

Zaman zaman gündeme gelen mal varlığı içinde en çok dikkat çekenler ise Fethiye'deki benzin istasyonu ve kiraya verdiği vinç/dozerler oldu.

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ARSASINI SATIP VİLLA ALDI

İstanbul’da 28 dairesi olan Diva sattığı arazinin parasıyla da İstanbul'da ultra lüks 4 villa almıştı.

Diva'nın ayrıca Bodrum, Antalya ve Marmaris'te de villaları mevcut.

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İstanbul Fenerbahçe’de saunası da olan Bülent Ersoy tatilini ise gözlerden uzakta 30 metrelik lüks yatında yapıyor.

Bulent_Ersoy

Sosyal medyada yeniden konuşulan mal varlığına yorumlar da gecikmedi. Bülent Ersoy'un mal varlığını duyanlar "Yok artık", "Bu kadar mülk her şey yalan tek gerçek öbür dünya keşke", "Çalışmış kazanmış", Beni evlatlık al Diva", "Bunlar az bile bence koca Diva'ya" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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