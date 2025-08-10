Berdan Mardini ve Dilara Talay boşandı mı? Kendisinden 15 yaş küçük eşten şaşırtan hamle

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile nisan ayında evlendi. 46 yaşındaki Berdan Mardini, ''Sade bir tören istiyorduk ikimizde. Millet Paris, Roma ve Atina’da evlenir biz de Başakşehir’i seçtik" demişti.

Geçtiğimiz günlerde "Berdan hiç romantik değil. Hiç sürpriz yapmaz. Sevgililer Günü'nde bana gül almaya gittik. Üzerine para almamış, 'Dilara öder misin?' dedi. Çiçeği ben aldım" sözleriyle dikkat çeken Dilara Talay hamleleriyle boşanma iddialarını beraberinde getirdi.

Önce birbirlerini takipten çıkaran Mardini ve Talay, ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi.

ESKİ SOYADINA GERİ DÖNDÜ

Nikâh sonrası sosyal medya hesabındaki soyadını “Mardini” olarak güncelleyen Dilara Talay, son günlerde bu değişikliği geri alarak yeniden “Talay” soyadını kullanmaya başladı. Bu adım, çiftin ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.