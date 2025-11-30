MAGAZİN

Bereketli Topraklar bitti mi? Bereketli Topraklar final bölümü ne zaman?

Show TV’nin yeni sezona iddialı başlayan dizisi Bereketli Topraklar reytinglere yenildi. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerini üstlendiği Bereketli Topraklar final bölümü 30 Kasım akşamı yayınlanacak.

Bereketli Topraklar bitti mi? Bereketli Topraklar final bölümü ne zaman?

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerini paylaştığı Bereketli Topraklar dizisi reytinglerde isteneni veremedi. Bereketli Topraklar bitti mi, final mi yaptı?

Bereketli Topraklar başlar başlamaz kriz yaşadı. Reytinglerde istenen başarıyı alamayan yapım ekibi yönetmenle yolları ayırdı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR FİNALİ

Daha sonra ise reytinglerde de istenen başarıyı göremeyen Bereketli Topraklar izin final kararı alındı. 30 Kasım akşamı yayınlanacak final bölümü ile Bereketli Topraklar bitmiş olacak.

'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

