Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan'ın adı ünlü basketbolcu ile anılmıştı!

Şimdilerde Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Devrim Özkan özel hayatıyla gündeme geldi. Adı bir süredir Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Shane Larkin ile anılan Devrim Özkan, hakkında çıkan aşk iddialarına karşı sessizliğini bozdu.

Öznur Yaslı İkier

Devrim Özkan, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra adı basketbolcu Shane Larkin ile anılan Devrim Özkan, "Özel hayatımı açıkçası ben de internetten takip ediyorum. Birçok sporcu arkadaşım var, spor camiasında geniş bir çevrem var ama onlarla sürekli bir ilişki içinde değilim. Hepsi sadece arkadaşım, sevgilim değil" diyerek hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.

Öte yandan oyuncu, daha önce Lucas Torreira ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle gündeme gelmişti. 2023 yılının Mart ayında aşk yaşamaya başlayan çift, iki yıl boyunca sık sık ayrılıp barışmalarıyla dikkat çekmişti.

2024'ün başında sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak yollarını ayıran ikili, aynı yıl içinde yeniden bir araya gelmişti. Ancak 2025'in ilk aylarında ikinci kez ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira, yaz aylarında bir kez daha barışsa da bu birliktelik de kısa sürdü ve ikili, üçüncü kez yollarını ayırmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan Yeraltı dizisi
