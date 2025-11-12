MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Bereketli Topraklar'da başlar başlamaz kriz çıktı! 3. bölümde diziden ayrıldı

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi başrollerde buluşturan “Bereketli Topraklar” dizisinde daha ilk bölümlerden kriz çıktı. Reytinglerde istenen başarıyı alamayan yapım ekibi yönetmenle yolları ayırdı.

Bereketli Topraklar'da başlar başlamaz kriz çıktı! 3. bölümde diziden ayrıldı

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’da başlar başlamaz kriz çıktı.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrollerinde olduğu Bereketli Topraklar dizisinde reytinglerde istenen başarı sağlanamayınca yapım şirketi rahatsız oldu. Adana’da çekilen dizide ayrılıklar da hemen ardından geldi.

Bereketli Topraklar da başlar başlamaz kriz çıktı! 3. bölümde diziden ayrıldı 1

Yönetmen Yağız Alp Akaydın diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; yerine Adana’da çekilen Magarsus’un da yönetmeni olan Yunus Ozan Korkut geldi.Ayrıca dizinin senaryosunu kaleme alan Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin yerine de Feraye Şahin gelecek.

Yapım şirketi yaptığı açıklamada yönetmen ayrılığını duyurdu.

Bereketli Topraklar da başlar başlamaz kriz çıktı! 3. bölümde diziden ayrıldı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...
Ünlü isim itirafıyla gündemde! Burnunda açılan deliği gösterip...Ünlü isim itirafıyla gündemde! Burnunda açılan deliği gösterip...

Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek Bereketli Topraklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.