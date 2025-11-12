Bereketli Topraklar'da başlar başlamaz kriz çıktı! 3. bölümde diziden ayrıldı

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’da başlar başlamaz kriz çıktı.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrollerinde olduğu Bereketli Topraklar dizisinde reytinglerde istenen başarı sağlanamayınca yapım şirketi rahatsız oldu. Adana’da çekilen dizide ayrılıklar da hemen ardından geldi.

Yönetmen Yağız Alp Akaydın diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; yerine Adana’da çekilen Magarsus’un da yönetmeni olan Yunus Ozan Korkut geldi.Ayrıca dizinin senaryosunu kaleme alan Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin yerine de Feraye Şahin gelecek.

Yapım şirketi yaptığı açıklamada yönetmen ayrılığını duyurdu.