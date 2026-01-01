MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı Mehpare karakteriyle hafızalarımıza kazınan Mehtap Bayri rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Yaklaşık 5 yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta yayla evi alan Mehtap Bayri, zeytin yetiştiriciliği yapıyor. Ünlü isim çiftçilik belgesi alıp hobisini de ticarete çevirdi.

Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, 90'lı yıllara damgasını vuran ve Ebru Gündeş'in başrol oynadığı Fırtınalar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Deli Yürek'ten sonra Ekmek Teknesi'nde rol aldı.

Ekmek Teknesi dizisinde Fırıncı Nusret Baba'nın en büyük kızı Mehpare karakteriyle gönüllere taht kuran Mehtap Bayri "Allah canımını alsa da kurtulsam" repliğiyle gönüllere adeta taht kurdu.

Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL 1

Mehtap Bayri, Ekmek Teknesi'nin ardından; Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Geniş Aile, Şen Yuva, Gönül Hırsızı, Kertenkele, Hangimiz Sevmedik, Kalk Gidelim ve son olarak Seni Kalbime Sakladım gibi birçok projede yer aldı.

Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL 2

Ünlü oyuncu yaklaşık 5 yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta yayla evi alıp zeytin yetiştiriciliğine başladı. İlk iş çiftçi belgesi alan ünlü oyuncu, 'Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız' sözleriyle kolları sıvadı.

Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL 3

MARKASINI KURDU

Ünlü oyuncu zeytinyağı üretimi yapmaya başladı. Hobisini ticarete çeviren Bayri, kendine ait bir markasını da kurdu.

Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL 4

Ürettiği zeytinyağı ile birçok ödül alan ünlü ismin erken hasat, soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağının yarım litresini 825 TL'den satışa sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük aşkını bir türlü unutamadı! 'İnanılmaz anlar yaşadık' Büyük aşkını bir türlü unutamadı! 'İnanılmaz anlar yaşadık'
Fenomen dizi bu akşam yayınlanmayacak! Yayın akışından çıkarıldıFenomen dizi bu akşam yayınlanmayacak! Yayın akışından çıkarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Oyuncu Ekmek Teknesi dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.