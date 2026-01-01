Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL

Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, 90'lı yıllara damgasını vuran ve Ebru Gündeş'in başrol oynadığı Fırtınalar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Deli Yürek'ten sonra Ekmek Teknesi'nde rol aldı.

Ekmek Teknesi dizisinde Fırıncı Nusret Baba'nın en büyük kızı Mehpare karakteriyle gönüllere taht kuran Mehtap Bayri "Allah canımını alsa da kurtulsam" repliğiyle gönüllere adeta taht kurdu.

Mehtap Bayri, Ekmek Teknesi'nin ardından; Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Geniş Aile, Şen Yuva, Gönül Hırsızı, Kertenkele, Hangimiz Sevmedik, Kalk Gidelim ve son olarak Seni Kalbime Sakladım gibi birçok projede yer aldı.

Ünlü oyuncu yaklaşık 5 yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta yayla evi alıp zeytin yetiştiriciliğine başladı. İlk iş çiftçi belgesi alan ünlü oyuncu, 'Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız' sözleriyle kolları sıvadı.

MARKASINI KURDU

Ünlü oyuncu zeytinyağı üretimi yapmaya başladı. Hobisini ticarete çeviren Bayri, kendine ait bir markasını da kurdu.

Ürettiği zeytinyağı ile birçok ödül alan ünlü ismin erken hasat, soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağının yarım litresini 825 TL'den satışa sunuyor.