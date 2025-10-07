Berfu Yenenler'den Semicenk'e tepki çeken soru: 'Pantolona sığmayan...'

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler yine tepkilerin odağında. Geçtiğimiz günlerde eşi Eser Yenenler için kullandığı 'Ben senin köpeğin gibiyim... Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim!' sözleriyle gündeme gelen Yenenler son olarak programına Semicenk'i konuk aldı.

Program sırasında, Semicenk'in bir konserinde giydiği pantolon nedeniyle sosyal medyada gündem olan görüntüsü konuşuldu. Berfu Yenenler, bu görüntüyü programda göstererek, 'Pantolona sığmayan' yorumunu öne çıkarıp "Pantolona sığmayan Semicenk" demekten çekinmedi.

Semicenk ise durumu "Fermuar kısmını böyle dikmişler, pantolonu giyip geleyim buraya isterseniz" diyerek anlatmak isteyince Yenenler "Bunu kadınlar bilmez bizde fermuar kısmı yok" dedi.

Semicenk "Kuliste bunu giyiyorum yanımda bir sürü insan var. Yanıma annem de geliyor bakıyor kıyafetime. Biri der çıkar diye, öyle gözükmüyordu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise bu anlara ve Berfu Yenenler'in soruyu sormasına tepki göstererek "Evli barklı kadınsın ne biçim bir soru bu", "Utanmadın mı bunu sormaya", "Mahallenin patavatsız yengesi", "Çok kötü ve kalitesiz" dedi.