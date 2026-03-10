MAGAZİN

Günlerce Dubai'de mahsur kaldı! Ivana Sert sonunda ülkeye döndü

Oğlu Ateş Sert ile birlikte Dubai'de bulunan Ivana Sert, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü modacı, sonunda ülkeye dönebildi.

Öznur Yaslı İkier

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş Dubai'ye de sıçramıştı. İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düşmüştü.

Oğlu Ateş Sert ile birlikte Dubai'de bulunan Ivana Sert, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü modacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

"GÜNLERCE MAHSUR KALDIK"

Sert, "Oğlumla birlikte hayatımızın en zor günlerinden geçtik. Savaşın gölgesinde Dubai'de günlerce mahsur kaldık. İçimdeki korkuyu ona hissettirmemek için güçlü durdum. Çünkü kalbimde biliyordum ki Allah bizi yalnız bırakmaz. Her an onun korumasını ve umudunu hissettim. Şükürler olsun, oğlumla birlikte ülkeme döndüm" ifadelerini kullandı.

