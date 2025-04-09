Berfu Yenenler programına ara verdi! 'Bu gündemle..." diyerek açıkladı

Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli programı Youtube'da ünlü isimleri ağırlıyordu. Pek çok ünlü ismin katıldığı ve her hafta yayınlanan program bir süredir yayınlanmadı.

Berfu Yenenler'e programının artık olup olmayacağı sorulunca ünlü isim açıklama yaptı.

Eser Yenenler'in fenomen eşi ‘Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri’ne ara verdiğini açıkladı.

"NASIL BİR EĞLENCE PROGRAMI..."

Berfu Yenenler programına ara verdiğini ise şu sözlerle açıkladı:

"Canlarım, ciğerlerim, hiç bitirir miyim? Ama 2 sezon, 60 bölüm çektim... Bu gündemle hak verirsiniz ki, içimizde hep bir yara var... Nasıl bir eğlence programı, şu an hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir, bilmiyorum. Umarım çok güzel bir zamanda, bolca umutla, bolca eğlenerek 3. sezona başlarız. Biraz dinlenelim, biraz duralım, güzel günler görelim. Sonra yine birlikte eğleniriz, güleriz, daha güzellerini yaparız. Yeter ki, bizleri severek takip edenlere yanıt verelim."