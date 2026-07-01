Bergüzar Korel nasıl zayıfladı? Bikinili pozları gündemde

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bergüzar Korel, son paylaşımında mavi mayosuyla objektif karşısına geçti. Fit görünümüyle dikkat çeken oyuncunun kareleri kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa sürede 20 kilo veren Korel'in nasıl zayıfladığı merak edildi.

NE İĞNE NE AMELİYAT

Yapılan yorumlara yanıt veren Korel şunları söylemişti:

"İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu."



Özel diyetisyenle ve spor eğitmeniyle çalışan Korel bikinili kareleriyle gündemde...