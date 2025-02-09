Berk Oktay pehlivan rolü için 20 kilo almıştı! Eşi "Eski haline dön" deyince böyle kilo verdi

Oyuncu Berk Oktay, yeni rolü için büyük bir değişim geçirdi. Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında evlenen ve 21 Mayıs 2024'te bir kız çocuğu sahibi olan Berk Oktay Harman Yeri adlı yapımda "Hamza Bozbey" karakteri için özel bir hazırlık yaptı.

Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alan ünlü isim rolü için 20 kilo aldı. Dayı 2 filminin galasına katılan “Eski halime geri dönmem de gerekiyor. Aktör olarak rolüm ne gerekiyorsa onu yaptım" dedi.

Başarılı oyuncu "Çekimler bitti, aldığım kiloları verebilmek için her gün 2-3 saat spor yapıyorum. İyi bir spor geçmişim var ama vermek de zor" dedi.

"ESKİ HALİNE GERİ DÖN"

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un aldığı kilolara tepkisinden de bahseden Oktay, "Eşim benim kilolu halimi görünce ‘Çabuk eski haline geri dön!’ dedi” diye konuştu.