Berna Laçin'den Ergin Ataman tepkisi! O sözlerin ardından Laçin'e sosyal medyada eleştirildi

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı. Tüm Türkiye bu başarıyı sevinçle karşılarken Berna Laçin’den ilginç bir paylaşım geldi.

O SÖZLER TEPKİ TOPLADI

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı hedef aldı. Berna Laçin, “Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile; az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede “ ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar paylaşımın altına Ergin Ataman’a destek mesajları gönderirken Laçin’e tepki yağdırdı.