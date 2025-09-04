MAGAZİN

Berna Laçin'den Ergin Ataman tepkisi! O sözlerin ardından Laçin'e sosyal medyada eleştirildi

EuroBasket 2025’te A Grubu’nu namağlup lider tamamlayan A Milli Basketbol Takımı Türkiye’yi sevince boğarken, oyuncu Berna Laçin’in paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Laçin’in, Başantrenör Ergin Ataman’ın dış görünüşünü eleştirdiği sözleri büyük tepki topladı. Kullanıcılar, Ataman’a destek verirken Laçin’e tepki gösterdi.

Çiğdem Sevinç

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı. Tüm Türkiye bu başarıyı sevinçle karşılarken Berna Laçin’den ilginç bir paylaşım geldi.

O SÖZLER TEPKİ TOPLADI

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı hedef aldı. Berna Laçin, “Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile; az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede “ ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar paylaşımın altına Ergin Ataman’a destek mesajları gönderirken Laçin’e tepki yağdırdı.

