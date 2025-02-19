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Berna Laçin Ramazan'ı hatırlatıp sitem etti: Ramazan pidesi fiyatları merak edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2025 13:34
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Sosyal medya hesabından ekonomiye dair yorumlarıyla zaman zaman gündeme gelen Berna Laçin, Ramazan ayını hatırlatarak sitem etti. Ramazan pidesinin fiyatına değinen Laçin sözleriyle gündem oldu. Oyuncunun sözleri sonrası Ramazan pidesi ne kadar merak edildi.

Berna Laçin Ramazan'ı hatırlatıp sitem etti: Ramazan pidesi fiyatları merak edildi

MYNET DETAY- Sosyal medya hesabı üzerinden sıkça yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Berna Laçin, Ramazan ayı ile ilgili bir paylaşımda bulunarak Ramazan pidesi fiyatlarını eleştirdi.

Laçin, yaptığı sitem dolu açıklamada, son yıllarda artan pidesi fiyatlarına dikkat çekerek, fiyat artışlarını gündeme getirdi.

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Sosyal medyada Berna Laçin’in bu paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Ramazan pidesi fiyatlarına değinen Laçin "Ramazan da geliyor, nasıl oruç tutacak, sahur yapacak, iftar edecek insanlar bu pahalılıkta… Ramazan’ın da bir adeti var, can çeker… 35-40 olacak pide fiyatı. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak" dedi.

Laçin'e bir takipçisi ise "Sen zaten tutmuyorsun" deyince oyuncu "Konu bu değil" yanıtını verdi.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Ramazan ayı bu yıl 1 Mart itibariyle idrak edilecek.

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Ramazan ayında sofralardan eksik olmayacak pide fiyatları ise oldukça merak ediliyor. Ramazan pidesi fiyatları il il belli olmaya başlarken Bodrum'dan gelen haberde 200 gram ramazan pidesi 20 liradan satılacak. Rize’de ise susamlı Ramazan pidesinin bu yıl yüzde 37.84 zamla 370 gram olarak 30 TL’den satışa sunulacağı öğrenildi.

Ancak İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerden henüz Ramazan pidesi fiyatları gelmedi.

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