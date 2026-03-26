Gülse Birsel müjdeyi patlattı! ''Çekimlere başlayabiliriz''

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' dizilerinin başarılı senaristi Gülse Birsel, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Gülse Birsel'in kaleme aldığı, başrollerini ünlü oyuncular Demet Evgar ile Engin Günaydın'ın paylaştığı 'Aile Arasında', 2017 yılında vizyona girmiş ve film bir ayda 3.5 milyon kişi izlemişti.

İlgiyle izlenen yapımın başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Devin Özgün Çınar, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar, Rıza Akın, Derya Karadaş ve Su Kutlu gibi isimler yer almıştı.

MÜJDEYİ PATLATTI

Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla filmin sevenlerini heyecanlandırdı. Gülse Birsel, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen filmin devamının geleceğini müjdeledi.

Gülse Birsel, beğeni toplayan mesajına; ''2 Aile Arasında'' yola çıktı geliyorrr! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz'' notunu düştü.