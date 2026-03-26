Gülse Birsel müjdeyi patlattı! ''Çekimlere başlayabiliriz''

Ünlü senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabındaki yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birsel, çok sevilen 'Aile Arasında' filminin devamının geleceğini müjdeleyerek ''2 Aile Arasında yola çıktı'' notuyla filmin sevenlerini heyecanlandırdı.

Gülse Birsel müjdeyi patlattı! ''Çekimlere başlayabiliriz''
Öznur Yaslı İkier

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' dizilerinin başarılı senaristi Gülse Birsel, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Gülse Birsel'in kaleme aldığı, başrollerini ünlü oyuncular Demet Evgar ile Engin Günaydın'ın paylaştığı 'Aile Arasında', 2017 yılında vizyona girmiş ve film bir ayda 3.5 milyon kişi izlemişti.

İlgiyle izlenen yapımın başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Devin Özgün Çınar, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar, Rıza Akın, Derya Karadaş ve Su Kutlu gibi isimler yer almıştı.

Gülse Birsel müjdeyi patlattı! Çekimlere başlayabiliriz 1

MÜJDEYİ PATLATTI

Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla filmin sevenlerini heyecanlandırdı. Gülse Birsel, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen filmin devamının geleceğini müjdeledi.

Gülse Birsel müjdeyi patlattı! Çekimlere başlayabiliriz 2

Gülse Birsel, beğeni toplayan mesajına; ''2 Aile Arasında'' yola çıktı geliyorrr! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz'' notunu düştü.

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

