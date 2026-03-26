Fenomen Özlem Öz yeni malikanesini gezdirdi! ''Ev değil saray'' Lüks gösterişi tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz’ün, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada geçtiğimiz ay ara karar açıklanmış ve sanıklar hakkında uygulanan ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, diğer adli kontrol hükümlerinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Haziran’a erteledi. Ünlü çift hakkında dava devam ederken Özlem Öz bu defa yeni eviyle gündeme geldi.

çocuğuna hamile olan Özlem Öz “Evime yuvama hoşgeldiniz” notuyla yaptığı paylaşımda taşınacağı malikaneyi takipçilerine gezdirdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Fenomen Özlem Öz'ün taşınacağı bu devasa yapı; geniş salonları, yüksek tavanları ve ihtişamlı detaylarıyla adeta ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada lüks gösterişi tepki çekti.

Özlem Öz'ün bu paylaşımına; 'Bunlar nasıl hayatlar', 'Bu paralar nereden geliyor?', 'Dilan Polat özentisi' gibi yorumlar yapıldı.