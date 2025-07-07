Beste Kökdemir evlendiği gün hamile olduğunu duyurdu! Eleştiri yağınca tepki gösterdi

Beste Kökdemir, 4 Temmuz'da Fazlı Erdinç ile evlendi. Kökdemir, aynı gece ultrason görüntüsü paylaşarak ilk bebeğini beklediğini duyurdu.

Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarla tanınan oyuncu Beste Kökdemir düğün günü hamile olduğunu açıklayınca pek çok mesaj aldı.

Mesajların bir kısmı tebrik mesajı iken oyuncuya bir kesim de eleştirilerde bulundu.

"ZORLA ÇOCUK İÇİN EVLENMEDİK"

Beste Kökdemir gelen eleştirilere sosyal medyadan yanıt vererek "Bazı linçler oldu benim hamileliğim hakkında. Bunu bekliyordum" dedi ve şunları söyledi:

"Çok fazla kaale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Çünkü bu ülkeye bir çocuk getiriyorum. Doğruyu, dürüstlüğü evlenmeden ya da evlendikten sonra çocuk yapmak olarak gören zihniyet için üzgünüm. Böyle bir ortamda olmak istemezdim" dedi.

Oyuncu devamında ise "Zorla çocuk için evlenmedik, hamile kalınca erkene çektik. Kendi dünyalarınızla karıştırıyor olabilirsiniz. Kendi korkaklıklarınızı görüyor olabilirsiniz!" ifadelerini kullandı.