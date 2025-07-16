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Beste Kökdemir'in bebeğinin cinsiyetini öğrendi! Zarfı açınca çığlıklar atıp ağladılar

Düğün günü hamile olduğunu açıklamasıyla magazin gündemine oturan oyuncu Beste Kökdemir, "Bu zamana kadar Erdinç, bebeğin kız olacağına emindi" diyerek bebeğinin cinsiyetini de sosyal medyadan açıkladı.

Beste Kökdemir'in bebeğinin cinsiyetini öğrendi! Zarfı açınca çığlıklar atıp ağladılar
Kubra Akalın

Oyuncu Beste Kökdemir, uzun süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu. Mayıs ayında evlenme teklifi alan ve Çatak'a "Evet" yanıtını veren diyen Kökdemir, 4 Temmuz'da nikâh masasına oturdu.

Beste Kökdemir, düğünde ayrıca güzel haberi de duyurdu. Kökdemir, ultrason görüntüsünü paylaşarak anne olacağını açıkladı.

Beste Kökdemir in bebeğinin cinsiyetini öğrendi! Zarfı açınca çığlıklar atıp ağladılar 1

Bu durum sosyal medyada eleştirilere de sebep olmuştu. Oyuncu ise "Çok fazla kaale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Çünkü bu ülkeye bir çocuk getiriyorum. Doğruyu, dürüstlüğü evlenmeden ya da evlendikten sonra çocuk yapmak olarak gören zihniyet için üzgünüm. Böyle bir ortamda olmak istemezdim" demişti.

Beste Kökdemir in bebeğinin cinsiyetini öğrendi! Zarfı açınca çığlıklar atıp ağladılar 2

4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen Beste Kökdemir şimdi de sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini takipçileriyle paylaştı.

ÇIĞLIKLAR ATIP AĞLADI

Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu belirten oyuncu; "Bu zamana kadar Erdinç, bebeğin kız olacağına emindi ve bu konuda çok mutluydu. Üstelik geçen hafta doktor da büyük bir ihtimalle kız olacağını söylemişti. Bu yüzden Erdinç, bebeğin erkek olduğunu duyunca şokla karışık, yepyeni bir mutluluk yaşadı. Ben en başından beri erkek olduğuna emin gibiydim zaten (anneler hisseder çünkü). Ağlıyorum... Çünkü çocuğumla ilgili duyduğum her şeye duygulanıp ağlıyorum zaten. Bu hamilelik hormonları bildiğiniz gibi değilmiş vallahi, dostlar. Onu da bir ara anlatırım. Neyse işte, durumlar böyle. Canımız erkek." ifadelerini kullandı.

Beste Kökdemir in bebeğinin cinsiyetini öğrendi! Zarfı açınca çığlıklar atıp ağladılar 3

Çift bebeğin cinsiyetini öğrendiği anlarda çığlıklar atarak mutluluk gözyaşı döktü. Erdinç Çatak bir ara kendini arabadan dışarı atarak sevinç naraları attı.

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Beste Kökdemir
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