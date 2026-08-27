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Beyaz’la Joker için karar verildi? Beyaz’la Joker bitti mi?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana dönen Beyaz'la Joker yeni sezon için geri sayımı başlattı. Yenilenen formatı ve tam 3 milyon TL'lik büyük ödülüyle yarışmanın yayın tarihi de netleşti.

Beyaz’la Joker için karar verildi? Beyaz’la Joker bitti mi?

Uzun yıllar sonra ekrana dönen Beyazıt Öztürk, kendine özgü üslubu ve yüksek enerjisiyle seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımını Erdi Yapım’ın üstlendiği, yüzde yüz Türk formatı olan Beyaz’la Joker, yeni sezonunda yenilenen formatı ve yeni kurallarıyla dikkat çekmeye hazırlanıyor. Daha hareketli bir atmosferin hâkim olacağı programda, izleyicileri bol kahkaha, eğlence ve sürprizlerle dolu anlar bekliyor.

Beyaz’la Joker için karar verildi? Beyaz’la Joker bitti mi? 1

3 MİLYON TL’LİK ÖDÜL HEYECANI

Yarışmacıların büyük ödül için mücadele edeceği program, eğlenceli yarışması, renkli dekoru ve gündem yaratacak anlarıyla yeni sezona iddialı bir giriş yapacak. Programda 3 milyon TL’lik ödül heyecanı da yaşanacak.

BEYAZ'LA JOKER NE ZAMAN?

Beyaz’la Joker, 3 Eylül Perşembe akşamı ikinci sezonuyla Kanal D’de ekrana gelecek.

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Beyazıt Öztürk
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