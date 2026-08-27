Ebru Şam Güller ve Günahlar dizisine dahil oldu!

Kanal D’nin NGM imzalı “Güller ve Günahlar” dizisi yeni sezon için sete çıktı. Yeni sezonu heyecanla beklenen diziden detaylar gelmeye de devam ediyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR NE ZAMAN?

Başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştğı dizi 12 Eylül’de ikinci sezonu açıyor.

İlk sezonu boyunca cumartesi akşamları zirvedeki yerini koruyan projenin kadrosuna yeni karakterler katılıyor. Son olarak Ebru Şam “Güller ve Günahlar” dizisiyle el sıkıştı.

AVUKAT SONAY’A HAYAT VERECEK

Geçtiğimiz sezon savcı rolüyle Sahtekarlar’da izleyicinin karşısına çıkan Ebru Şam, bu sezon “Güller ve Günahlar” dizisinde avukat Sonay rolüne hayat verecek. Böylece Şam, Teşkilat’tan sonra bir kez daha Murat Yıldırım’la aynı dizide buluşmuş olacak.