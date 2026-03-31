MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Beyaz'la Joker reytinglere yenik düştü! Yayın akışından çıkartıldı

Kanal D’nin büyük bir umutla başladığı Beyaz’la Joker yarışma programı reytinglerde bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Beyazıt Öztürk’ün sunduğu programda bu yüzden adeta kriz çıkmış ve fatura yönetmene kesilmişti. Beyaz'la Joker programında son olarak gün değişikliği yapıldı ancak yine istenen başarı yakalanmadı.

Öznur Yaslı İkier

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, Beyaz’la Joker programıyla heyecanlı başladı.

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince program içerisinde kriz çıktı ve programın faturası yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi.

Geçtiğimiz aylarda programı bırakan Demirci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; ''An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor' ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz'la Joker programının son olarak günü değiştirildi ve yarışma pazar gününden salı gününe alınmıştı. Beyaz'la Joker bu akşamki Kanal D yayın akışından da çıkartıldı.

İPTAL EDİLDİ

Türkiye A Milli Takımı’nın bugün oynayacağı maç televizyon kanallarının yayın akışının değişmesine neden oldu. Bu sebeple yarışmanın yeni bölümünün iptal edilmesine karar verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O yoruma çok kızdı! 'Ne boş sözü severim ne de....' Ayet ile karşılık verdiO yoruma çok kızdı! 'Ne boş sözü severim ne de....' Ayet ile karşılık verdi
Seyirciden yorum yağdı! "Bak senin karın budur"Seyirciden yorum yağdı! "Bak senin karın budur"

Anahtar Kelimeler:
Kanal D beyaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.