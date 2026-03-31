Beyaz'la Joker reytinglere yenik düştü! Yayın akışından çıkartıldı

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, Beyaz’la Joker programıyla heyecanlı başladı.

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince program içerisinde kriz çıktı ve programın faturası yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi.

Geçtiğimiz aylarda programı bırakan Demirci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; ''An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor' ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz'la Joker programının son olarak günü değiştirildi ve yarışma pazar gününden salı gününe alınmıştı. Beyaz'la Joker bu akşamki Kanal D yayın akışından da çıkartıldı.

İPTAL EDİLDİ

Türkiye A Milli Takımı’nın bugün oynayacağı maç televizyon kanallarının yayın akışının değişmesine neden oldu. Bu sebeple yarışmanın yeni bölümünün iptal edilmesine karar verildi.