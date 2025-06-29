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Beyonce konserinde korku dolu anlar! Uçan araba arıza yaptı, yan yattı... Bağırarak konseri yarıda kesti

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD'nin Houston kentinde verdiği konser sırasında korku dolu anlar yaşadı. Performansı esnasında üzerine çıktığı arabanın bir anda yan yatmasıyla büyük bir tehlike atlattı. Konser alanında kısa süreli panik yaşanırken, ünlü yıldız soğukkanlı tavrıyla dikkat çekti.

Beyonce konserinde korku dolu anlar! Uçan araba arıza yaptı, yan yattı... Bağırarak konseri yarıda kesti
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, Houston’daki konserinde sahne şovunun az kalsın faciayla sonuçlanmasına neden olan bir kaza yaşadı.

43 yaşındaki global müzik ikonu Beyonce, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Houston’da verdiği konser sırasında sahne şovunun parçası olan "uçan araba" platformunda korku dolu anlar yaşadı. “16 Carriages” şarkısını seslendirdiği sırada, normalde dik konumda duran üstü açık kırmızı araç havadayken aniden yan yattı.

O anlarda sahnede yaşanan gerilim, binlerce izleyiciyi dehşete düşürdü. Beyoncé, endişeli bir şekilde “Dur, dur, dur!” diye bağırarak performansını yarıda kesti. Hayranlarının tezahüratlarıyla moral bulan sanatçı, kısa sürede güvenli şekilde sahneye indirildi.

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Platform çeşitli kablolara bağlı olduğu için uçan araba yavaşça sahneye indirildi. Tüm bu tehlikeye rağmen, Beyoncé’nin profesyonelliği dikkat çekti. Arabanın içinde sakin kalan şarkıcı, sahneden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra geri dönerek konserine kaldığı yerden devam etti.

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Performansının ardından sahnede duygusal bir konuşma yapan Beyonce şu sözlerle hayranlarına teşekkür etti:

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“Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Beni sevdiğiniz için… Eğer düşersem, beni tutacağınızı biliyorum.”

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beyonce
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