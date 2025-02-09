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Beyza Huri Aydın'dan Onur Üresin Açıklaması! Aralarında aşk var mı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 13:58
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MasterChef 2024’te Onur ve Beyza arasında aşk iddiaları vardı! Beyza Huri Aydın, bu iddialara son noktayı koydu. Beyza Huri Aydın, Onur Üresin ile aşk yaşamadığını ve sadece arkadaş olduklarını açıkladı.

Beyza Huri Aydın'dan Onur Üresin Açıklaması! Aralarında aşk var mı?

MasterChef 2024 yarışmasında, Onur Üresin ve Beyza Huri Aydın arasındaki samimi ilişkileri gözlerden kaçmamıştı. MasterChef yarışması boyunca şampiyon olan Onuve ve Beyza arasındaki yakınlık sık sık konuşulmuştu.

Bu yakınlık, izleyicilerde aşk iddialarına da yol açtı. Ancak Beyza Huri Aydın, Milliyet’e verdiği röportajda, Onur Üresin ile arasında hiçbir romantik bağ olmadığını açıkladı.

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Beyza, "Biz sadece arkadaştık" diyerek aşk iddialarını kesin bir dille reddetti ve “Aramızda arkadaşlık dışında bir bağ olmadı” şeklinde açıklama yaptı.

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Onur Üresin de benzer şekilde, iddiaları yalanlayarak yalnızca arkadaş olduklarını belirtmişti. Onur "İkinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok, çok tatlı bir insan" demişti.

"Aşk deyince Beyza geldi aklına" deyip açıkladı "Aşk deyince Beyza geldi aklına" deyip açıkladı
"Aşk deyince Beyza geldi aklına" deyip açıkladı "Aşk deyince Beyza geldi aklına" deyip açıkladı

Beyza ayrıca açıklamasında Fransa'dan Türkiye'ye döneceğini de söyleyerek ülkemizde bir pastane açmak istediğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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