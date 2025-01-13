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MasterChef şampiyonu Onur'a Beyza soruldu! Aşk iddialarına yanıt: Aramızda bir şey yok

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.01.2025 13:35
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MasterChef'te şampiyon olan Onur sık sık yarışmadaki iddialı isimlerden Beyza ile anılıyordu. Sosyal medyada sık sık fotoğrafları paylaşılarak yakıştırılan ikiliden Onur bu konuda net konuştu.

MasterChef şampiyonu Onur'a Beyza soruldu! Aşk iddialarına yanıt: Aramızda bir şey yok

Masterchef 2024 şampiyonu Onur ve Beyza yarışma boyunca sık sık aşk iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada fanlar sık sık Onur ve Beyza'nın kliplerini yaptı. Ancak bu konuda ikiliden bugüne kadar hiçbir açıklama gelmemişti.

Bir süre Londra'da yaşayan yarışma için İstanbul'a dönen Onur Üresin Masterchef şampiyonu oldu ve canlı yayına çıktı.

"Londra'da istediğim bir proje var. Londra'ya sokak lezzetlerini taşıyacağız" diyen Onur aşk hayatına dair iddialar da yanıt verdi.

Masterchef başladığından beri en çok konuşulan konulardan biri olan aşk iddialarına Onur noktayı koydu. "Aşk deyince Beyza geldi aklına" diyerek sunucuya yanıt veren Onur "Benim için çok değerli" dedi.

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"Beyza benim çok yakın arkadaşım" diyen Onur Üresin "İkinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok, çok tatlı bir insan" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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