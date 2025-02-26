Beyza'ya yüzünün yanık halini göstermemişler! Aylar sonra yüzünün yanmış halini uyararak paylaştı

Geçtiğimiz sezon MasterChef Türkiye 2024 yarışmasına damga vuran ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Beyza Huri Aydın, yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Hem performansı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Beyza'nın yarışmada yüzüne kızgın yağ gelmişti.

MasterChef Türkiye'de yer alan Beyza Aydın, kızgın yağ olan tepsiyi hızla çevirerek yüzüne yağ sıçratmıştı. Beyza Aydın yaşadığı talihsiz kaza ardından bir süre yarışmada yer alamadı. Beyza'nın o dönem yaşadıklarına kurgu diyen bile oldu.

Beyza aylar sonra yüzünün yanık halini paylaştı ve takipçilerini uyardı. Meğerse o gün Beyza'nın yüzü yandığında genç kadına kimse yüzünü göstermemiş.

"BANA KİMSE YÜZÜMÜ GÖSTERMEDİ"

Bir takipçisinden gelen ''Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?'' sorusuna Beyza, ''Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm'' yanıtını verdi.

Beyza'nın paylaştığı yeni fotoğrafta yüzünün yanık olduğu net bir şekilde görüldü.