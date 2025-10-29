Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci başrol oldu! Son haline bakın...

Başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüne Asena Keskinci hayat veriyordu.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci uzun süredir gözlerden uzaktı.

2025 yılında Bağlantı Hatası filmiyle sinemaya dönüş yapan Asena Keskinci genç bir kadın oldu. Bağlantı Hatası filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu açıklamalarıyla da gündeme geldi.

“Z jenerasyonunu kimse anlamak istemedi” diyen oyuncu, “Aranızda bizden hoşlanmayan, bizi uyuşuk bulan, daha kolaycı, daha hazıra konan olduğumuzu düşünen birileri vardır. Kimse bizi dinlemek istemedi.” ifadelerini kullandı.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci süper minili tarzı ve görünümüyle de beğeni topladı.