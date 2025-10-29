MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci başrol oldu! Son haline bakın...

Bez Bebek'te evin küçük kızı Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci uzun zaman sonra ortaya çıktı. Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci inanılmaz değişimiyle gündeme geldi.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci başrol oldu! Son haline bakın...

Başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüne Asena Keskinci hayat veriyordu.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci uzun süredir gözlerden uzaktı.

Bez Bebek in Yağmur u Asena Keskinci başrol oldu! Son haline bakın... 1

2025 yılında Bağlantı Hatası filmiyle sinemaya dönüş yapan Asena Keskinci genç bir kadın oldu. Bağlantı Hatası filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu açıklamalarıyla da gündeme geldi.

Bez Bebek in Yağmur u Asena Keskinci başrol oldu! Son haline bakın... 2

“Z jenerasyonunu kimse anlamak istemedi” diyen oyuncu, “Aranızda bizden hoşlanmayan, bizi uyuşuk bulan, daha kolaycı, daha hazıra konan olduğumuzu düşünen birileri vardır. Kimse bizi dinlemek istemedi.” ifadelerini kullandı.

Bez Bebek in Yağmur u Asena Keskinci başrol oldu! Son haline bakın... 3

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci süper minili tarzı ve görünümüyle de beğeni topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk oyuncu samuray olacak! Gece gündüz eğitimden paylaştıTürk oyuncu samuray olacak! Gece gündüz eğitimden paylaştı
Survivor kadrosunda bomba bir isim daha! "Kaos kaçınılmaz oldu"Survivor kadrosunda bomba bir isim daha! "Kaos kaçınılmaz oldu"

Anahtar Kelimeler:
Reyhan Asena Keskinci Bez bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.