DOC dizisinde beklenen oldu: Sıla Türkoğlu Alina Boz yerine geldi

İtalya’nın fenomen dizisi Doc, Türkiye uyarlamasında Alina Boz ile el sıkışıldı. Ancak Boz yönetmenin isteği başka oyuncu olunca kadrodan çıkarıldı. Alina Boz yerine son dönemin popüler ismi geldi.

İtalya’nın son yıllarda en çok izlenen dizisi olan Doc, Türkiye’ye uyarlanıyor. NOW’da ekranlara gelmesi planlanan dizinin kadrosu oluştulurken başrol krizi yaşandı.

Doc dizisinin başrolü için Alina Boz'da karar kılınmıştı. Ancak yönetmen Boz'u istemeyince oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Doğa rolüne hayat verdiği Kızılcık Şerbeti’nden ayrılır ayrılmaz çok sayıda teklif alan Sıla Türkoğl “Doc”tan aldığı teklifi kabul etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 26 yaşındaki güzel oyuncu Mevsim adlı doktora hayat vereceği Dass Yapım imzalı dizinin yakında başlayacak çekimleri için hazırlık yapıyor.

DOC dizisinde beklenen oldu: Sıla Türkoğlu Alina Boz yerine geldi 2

İTALYAN MATILDE GIOLI HAYAT VERİYOR

NOW’da yayınlanacak olan Doktor kod adlı dizinin İtalyan versiyonunda Mevsim rolünün uyarlandığı zeki, hırslı ve idealist Dr. Giulia Giordano’ya 36 yaşındaki İtalyan Matilde Gioli hayat veriyor. Gioli ile Türkoğlu’nun benzerliği de dikkat çekiyor.

Sıla Türkoğlu
