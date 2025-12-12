MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bianca Censori’nin Seul’deki sıra dışı gösterisi olay yarattı! 'İnsan mobilyalı' sergi...

Bianca Censori, Seul’de gerçekleştirdiği “insan mobilyalı” sıra dışı sanat gösterisi BIO POP ile sosyal medyayı salladı; fuşya lateks kıyafeti ve şoke eden performans detayları gecenin en çok konuşulanları oldu.

Bianca Censori’nin Seul’deki sıra dışı gösterisi olay yarattı! 'İnsan mobilyalı' sergi...

Kanye West’in Avustralyalı eşi Bianca Censori, Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirdiği yeni sanat projesiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir merakla beklenen BIO POP (THE ORIGIN) adlı performans sergisi, hem konsepti hem de çarpıcı sahnelemesiyle izleyicileri adeta şoke etti.

30 yaşındaki tasarımcı, etkinliğe vücuda tamamen oturan fuşya renk bir lateks bodysuit, sivri burunlu çizmeler ve imzası haline gelen düz kesim saç modeliyle geldi. Bianca’nın iddialı tarzı, daha girişte gecenin çok konuşulacağının sinyalini verdi.

Bianca Censori’nin Seul’deki sıra dışı gösterisi olay yarattı! İnsan mobilyalı sergi... 1

Sergi, stilize bir mutfakta kek hazırlayan Bianca ile başladı ve ortaya insan mobilyalar çıktı.

Bianca Censori’nin Seul’deki sıra dışı gösterisi olay yarattı! İnsan mobilyalı sergi... 2

Bu “insan mobilyalar” arasında; sırtı oturma alanını oluşturan manken sandalyeler, gövdeden yapılmış sehpalar, üstte sallanan “insan lambası” gibi dikkat çekici parçalar yer aldı.

Bianca Censori’nin Seul’deki sıra dışı gösterisi olay yarattı! İnsan mobilyalı sergi... 3
Bianca’nın kız kardeşi Angelina Censori, ilginç performansı anbean kaydederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlardan birinde Bianca, bir mankenin gövdesinden yapılmış sıra dışı bir sandalyeye otururken görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddet gördüğünü açıklamıştı! Yıldız Asyalı'nın eşi uzaklaştırma kararına uymuyor! 'Kollarını kesmiş'Şiddet gördüğünü açıklamıştı! Yıldız Asyalı'nın eşi uzaklaştırma kararına uymuyor! 'Kollarını kesmiş'
Ceketin içine hiçbir şey giymedi! İddialı pozlarCeketin içine hiçbir şey giymedi! İddialı pozlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Bianca Censori
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.