Bianca Censori’nin Seul’deki sıra dışı gösterisi olay yarattı! 'İnsan mobilyalı' sergi...

Kanye West’in Avustralyalı eşi Bianca Censori, Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirdiği yeni sanat projesiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir merakla beklenen BIO POP (THE ORIGIN) adlı performans sergisi, hem konsepti hem de çarpıcı sahnelemesiyle izleyicileri adeta şoke etti.

30 yaşındaki tasarımcı, etkinliğe vücuda tamamen oturan fuşya renk bir lateks bodysuit, sivri burunlu çizmeler ve imzası haline gelen düz kesim saç modeliyle geldi. Bianca’nın iddialı tarzı, daha girişte gecenin çok konuşulacağının sinyalini verdi.

Sergi, stilize bir mutfakta kek hazırlayan Bianca ile başladı ve ortaya insan mobilyalar çıktı.

Bu “insan mobilyalar” arasında; sırtı oturma alanını oluşturan manken sandalyeler, gövdeden yapılmış sehpalar, üstte sallanan “insan lambası” gibi dikkat çekici parçalar yer aldı.



Bianca’nın kız kardeşi Angelina Censori, ilginç performansı anbean kaydederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlardan birinde Bianca, bir mankenin gövdesinden yapılmış sıra dışı bir sandalyeye otururken görüldü.