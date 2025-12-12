Ünlü şarkıcıyı isyan ettiren mesaj: 140 bin lira zekât verir misin?

Şarkıcı Reyhan Karaca sosyal medyada kendisine gelen mesajlardan bıktı. Bir takipçi şarkıcıdan zekât adı altında para istedi.

Karaca'ya gelen mesajda "140 bin lira zekât verir misin?” sorusu yer alıyordu.

Karaca, bu mesajı yayımlayarak şu ifadelerle yanıt verdi:

"Valla burama geldi. Sessiz sessiz yıllardır neler yaptığımızı bir biz biliriz bir de Allah. Ama bu mesajlar da çok olmaya başladı canım. Kredi kartına taksit de oluyor mu canım?"

Reyhan Karaca'nın bu paylaşımına meslektaşı Çelik Erişçi de yorumsuz kalmadı. Erişçi, "Taksit oluyorsa benden 20 lira çalışır" yorumunda bulundu.