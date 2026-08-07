Bianca Censori ve Kanye West kamerayı açıp öpüştü

Kanye West ile eşi Bianca Censori, evliliklerinin hâlâ ilk günkü heyecanını yaşadıklarını gösteren romantik paylaşımlarla gündeme geldi.

31 yaşındaki Avustralyalı model ve mimar Bianca Censori, Instagram Hikâyeler bölümünde kendisi ile 49 yaşındaki rapçi eşi Kanye West'in birlikte çekilmiş samimi fotoğraflarını yayımladı.

Paylaşımlardan birinde çift, fotoğraf kabininde çekilmiş görünen bir selfie sırasında öpüşürken objektife yansıdı. Diğer karelerde ise Bianca, eşine sarıldığı romantik anları takipçileriyle paylaştı.

Bianca Censori, bunun yanı sıra 2023 yılında çekilen eski fotoğraflarını da yeniden paylaştı. Çekimlerde ağ desenli tek parça bir kıyafet ve yüksek topuklu ayakkabılar tercih eden model, görünümünü sarı perukla tamamladı.