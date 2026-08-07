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Bianca Censori ve Kanye West kamerayı açıp öpüştü

Bianca Censori, eşi Kanye West ile paylaştığı romantik karelerle yeniden gündeme geldi. Cesur tarzı ve samimi pozları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlü çift bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Bianca Censori ve Kanye West kamerayı açıp öpüştü

Kanye West ile eşi Bianca Censori, evliliklerinin hâlâ ilk günkü heyecanını yaşadıklarını gösteren romantik paylaşımlarla gündeme geldi.

31 yaşındaki Avustralyalı model ve mimar Bianca Censori, Instagram Hikâyeler bölümünde kendisi ile 49 yaşındaki rapçi eşi Kanye West'in birlikte çekilmiş samimi fotoğraflarını yayımladı.

Bianca Censori ve Kanye West kamerayı açıp öpüştü 1

Paylaşımlardan birinde çift, fotoğraf kabininde çekilmiş görünen bir selfie sırasında öpüşürken objektife yansıdı. Diğer karelerde ise Bianca, eşine sarıldığı romantik anları takipçileriyle paylaştı.

Bianca Censori ve Kanye West kamerayı açıp öpüştü 2

Bianca Censori, bunun yanı sıra 2023 yılında çekilen eski fotoğraflarını da yeniden paylaştı. Çekimlerde ağ desenli tek parça bir kıyafet ve yüksek topuklu ayakkabılar tercih eden model, görünümünü sarı perukla tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Bianca Censori
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ahlak olmayınca cesur samimi romantik derler.
edepszlik
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