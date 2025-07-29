Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin cesur pozları! Yeni sevgilisiyle aşka geldi

Fenomen Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa edince adından söz ettirmişti. Eşiyle boşanıp futbolcu Zafer Görgen ile samimi görüntülerini paylaşan Çepni daha sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Yusuf Özdemir ile de kısa bir aşk yaşayan Esin Çepni özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü isim son olarak Onlyfans'a girdiği ve erotik pozlar verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Esin Çepni yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

Esin Çepni sevgilisinin sözlerini şu cümleler ile kutladı:

"İyi ki sensin. Benim gözümde ilk fotoğraftaki afacansın. O hallerine doyamam. Bütün hatalarımın, günahlarımın karşısında dimdik duran sen. Ne diyeyim, ben bunu hak edecek çok şey yaptım ama sen de hakkımın son damlasına kadar veriyorsun. Seni kanımla, canımla, gerekirse savaşarak, yeri gelir sevişerek ama her zaman yanında kalarak seveceğim. İyi ki sevgilim oldun, iyi ki beni sevdin. Senin gibi bir ruhun varlığı beni dünyaya dört elle bağladı."

Arda Büyük de bu paylaşımlara "İyi ki benimsin" yanıtını verdi.