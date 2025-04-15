"Bilerek kilo aldım" diyen Buse Varol son haliyle şaşırttı! 34 bedenden...

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, "Dostlar Mahallesi" adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Ekranlardan uzak süredir uzak olan Varol aldığı kilolarla dikkat çekti.

"O eski halimden eser yok şimdi" diyen Buse Varol "34 bedenden 38'e çıktım ama bilerek kilo aldım" dedi.

"Her şeyi yedim diyen Buse Varol "Her zaman herkes zayıf olacak diye bir şey yok" diyerek şimdi ise dikkat etmeye başladığını söyledi.



Eşi Buse Varol ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Alişan geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

"İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebilir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla, hep birlikte nice nice yaşlara aşkım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun..."