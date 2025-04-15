MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

"Bilerek kilo aldım" diyen Buse Varol son haliyle şaşırttı! 34 bedenden...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol son haliyle şaşırttı. Buse Varol bilerek kilo aldığını söyleyerek "Eski halimden eser yok şimdi" dedi.

"Bilerek kilo aldım" diyen Buse Varol son haliyle şaşırttı! 34 bedenden...
Kubra Akalın

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, "Dostlar Mahallesi" adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Ekranlardan uzak süredir uzak olan Varol aldığı kilolarla dikkat çekti.

"O eski halimden eser yok şimdi" diyen Buse Varol "34 bedenden 38'e çıktım ama bilerek kilo aldım" dedi.

"Her şeyi yedim diyen Buse Varol "Her zaman herkes zayıf olacak diye bir şey yok" diyerek şimdi ise dikkat etmeye başladığını söyledi.

Ekran görüntüsü 2025-04-15 132346
Eşi Buse Varol ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Alişan geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

Ekran görüntüsü 2025-04-15 132444

"İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebilir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla, hep birlikte nice nice yaşlara aşkım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun..."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boykot paylaşımı sonrası diziden çıkarıldı! Bir şok daha... Boykot paylaşımı sonrası diziden çıkarıldı! Bir şok daha...
Mehmet Ali Erbil hakkında karar çıktıMehmet Ali Erbil hakkında karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Canlı yayında dehşet: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

Canlı yayında dehşet: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

Boykot paylaşımı sonrası diziden çıkarıldı! Bir şok daha...

Boykot paylaşımı sonrası diziden çıkarıldı! Bir şok daha...

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti!

Volkan Demirel'den Süper Lig için şampiyonluk kehaneti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.