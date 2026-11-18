İspanya Ulusal Mahkemesi, ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın eski çalışanları tarafından gündeme getirilen suçlamalara ilişkin kararını verdi. Ulusal Mahkeme Hakimi Antonio Pina, Iglesias'ın 2 eski çalışanının cinsel taciz, saldırı ve aşağılayıcı muamele iddialarıyla yaptığı başvuruyu kabul etti.

HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE

Mahkeme kaynaklarının İspanyol basınına aktardığı bilgilere göre, Hakim Antonio Pina, dava talebinin kabul edilmesine ilişkin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Dava, davacının tek bir ifadesine dayanmaktadır ve bu ifade, ceza soruşturmasının başlatılmasını haklı çıkaracak nitelikte ilk bakışta delil teşkil etmektedir."

2 KADIN ÇALIŞANIN SUÇLAMALARI GÜNDEM OLDU

Dava, Julio Iglesias'ın Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki evlerinde çalışan 2 kadının şikâyetlerini kapsıyor.

Her iki kadın da basına yaptıkları ilk açıklamalarda, 83 yaşındaki şarkıcıyı cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerine hem de diğer çalışanlara yönelik sistematik aşağılayıcı davranışlarda bulunmakla suçladı.

3 ŞUBAT'TA MAHKEMEYE GİTMELERİ GEREKİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, şikâyetçi kadınların 3 Şubat'ta İspanya Ulusal Mahkemesine şahsen başvurarak dava açılması yönündeki taleplerini doğrulamaları gerekiyor.

Iglesias'a yöneltilen suçlamalara ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır