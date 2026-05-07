Biletler 12 dakikada tükenmişti! Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi belli oldu

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği geri dönüş müjdesinin ardından, Ferah'ın konser takvimi de netleşmeye başladı.

3 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan ilk konserle sahne hasretine son verecek olan Şebnem Ferah'ın yoğun ilgi üzerine ikinci konser tarihi de duyuruldu.

Ferah, 27 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alarak sevilen şarkılarını bir kez daha hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

Şebnem Ferah, son konserini 2020'de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.