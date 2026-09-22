Bilge Şen "44 bin TL maaş alıyorum" diyerek ödül törenine damga vurdu

Usta oyuncu Bilge Şen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde ödül almaya çıktığı sahnede maaşını açıklayarak sitem etti.

Devlet Sanatçısı Bilge Şen konuşmasında "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum" dedi. Oyuncu "Hâlâ çalışıyorum" diyerek sitem etti.

Sanatçı Bilge Şen, dizi sektördeki fiyat adaletsizliğine daha önce de isyan etmişti. Oyuncu "Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Bunun yanı sıra devlet sanatçısıyım. Devlet konservatuvarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Actors Studio mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım, 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem." demişti.

Şen, 81 yaşında özel ders verdiğini belirterek "Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım." açıklamasıyla gündeme gelmişti.