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Bilge Şen "44 bin TL maaş alıyorum" diyerek ödül törenine damga vurdu

Sadri Alışık Ödül Töreni'nde ödül alan 82 yaşındaki usta oyuncu Bilge Şen "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum" dedi. Oyuncu daha önce de benzer bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Bilge Şen "44 bin TL maaş alıyorum" diyerek ödül törenine damga vurdu

Usta oyuncu Bilge Şen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde ödül almaya çıktığı sahnede maaşını açıklayarak sitem etti.

Devlet Sanatçısı Bilge Şen konuşmasında "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum" dedi. Oyuncu "Hâlâ çalışıyorum" diyerek sitem etti.

Bilge Şen "44 bin TL maaş alıyorum" diyerek ödül törenine damga vurdu 1

Sanatçı Bilge Şen, dizi sektördeki fiyat adaletsizliğine daha önce de isyan etmişti. Oyuncu "Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Bunun yanı sıra devlet sanatçısıyım. Devlet konservatuvarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Actors Studio mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım, 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem." demişti.

Şen, 81 yaşında özel ders verdiğini belirterek "Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım." açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
maaş
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