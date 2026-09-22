21 Eylül reyting sonuçları belli oldu: Altı Üstü İstanbul Uzak Şehir'i zirveden sildi

Televizyon ekranlarında pazartesi akşamı reyting yarışı yine nefes kesti. Birbirinden iddialı yapımların ekrana geldiği gecenin sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir'i geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu. Peki 21 Eylül 2026 reyting sonuçlarında hangi yapım kaçıncı sırada yer aldı?

Pazartesi akşamının televizyon reytingleri belli oldu. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlar arasındaki rekabet dikkat çekerken, Uzak Şehir yine üst sıralarda yer aldı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Total kategorisinde 6,97 reyting ve yüzde 22,77 izlenme payıyla gecenin en çok izlenen ikinci programı oldu. Zirvede ise ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul yer aldı.

AB ve ABC1 reyting sıralamasında ise Uzak Şehir zirveyi bırakmadı.

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |

| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 1 | ALTI USTU ISTANBUL | ATV | 20:43:18 | 24:18:05 |

| 2 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:59:54 | 24:17:29 |

| 3 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00:45 | 20:59:43 |

| 4 | ALTI USTU ISTANBUL (OZET) | ATV | 19:59:42 | 20:43:18 |

| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:04 | 12:59:52 |

| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:03 | 18:46:44 |

| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:52 | 19:50:43 |

| 8 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:06 | 19:59:58 |

| 9 | EVLILIK GUZELDIR | TRT 1 | 20:55:06 | 23:43:29 |

| 10 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 21:02:46 | 24:20:19 |

Kaynak: TİAK