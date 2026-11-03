Rihanna'dan yılbaşı öncesi cesur iç çamaşırı pozları!

Rihanna, yeni iç çamaşırı koleksiyonunun tanıtımı için verdiği cesur pozlarla gündeme geldi. Savage x Fenty markasının yılbaşı koleksiyonu için kamera karşısına geçen 38 yaşındaki yıldız, tanga detaylı iç çamaşırı ve jartiyerli kombiniyle hayranlarının beğenisini topladı.

Rihanna, yılbaşı sezonunda hayranlarına sürpriz yaparak yeni ve iddialı koleksiyonunu görücüye çıkardı. Ünlü şarkıcının kurucusu olduğu Savage x Fenty markası, Noel'e sayılı günler kala yeni tasarımlarını tanıtmaya başladı.

Instagram hesabından peş peşe fotoğraflar paylaşan Rihanna, yılbaşı ağaçlarının arasında verdiği pozlarla dikkat çekti.

Paylaşımına, "Çünkü bu tatil sezonunda hepiniz biraz daha fazlasını hak ediyorsunuz" notunu düşen Rihanna'ya takipçilerinden yorum yağdı.



Bir hayranı, "Gerçekten çok ateşlisin!" yorumunu yaparken bir başkası, "Mutlu Noeller anne!" ifadelerini kullandı. Bir başka takipçisi ise ünlü yıldıza, "Sevgilim, gerçekten çok ama çok güzel bir kadınsın!" sözleriyle seslendi.