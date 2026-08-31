Doğanın Kanunu 13. bölüm final bölümü fragmanı! Doğa ve Yaman öpüştü

Doğanın Kanunu dizisi yaz sezonunda adından söz ettirse de reytinglerde istenen sonucu veremedi. 13. bölümde final kararı alan dizinin son fragmanı da yayınlandı.

DOĞANIN KANUNU 13. BÖLÜM FRAGMANI

Tanıtımda Doğa ve Yaman, aşklarını itiraf edemedikleri her saniyenin acısını çıkarmak istercesine romantik anlar yaşarken, Yaman Burak’a samimi itiraflarda bulunuyor.

Yaşadığı kazanın aslında onu ayağa kaldırdığını anlatan Yaman, eğer o kaza olmasaydı bugün şehirde sıradan bir beyaz yakalı olarak yaşayacağını, ancak yaşadığı bu olay sayesinde bugün sahip olduğu hayata kavuştuğunu söylüyor.

“Sonrasında ne olur, ne yaparız hiçbir fikrim yok ama hissettiğim bir şey var: gitmeyecek” sözleriyle Yaman’ın Doğa ile birlikte bir gelecek kurmaya dair umutlarını dile getirdiği tanıtımın finalinde yaşanan öpüşme ise romantizmi doruklara çıkarıyor.

Doğa ve Yaman'n final bölümünde öpüşmesi dizinin seyircini de heyecanlandırdı. Fragmanı görenler "Gitmeyin", "Bitmesine üzüldüm", "Reytingler keşke artsaydı", "Yazık oldu" yorumlarında bulundu.