İrem Derici’nin nişanlısı tutuklandı: Suçlamanın detayı belli oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici‘nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu Gaziantep’te yürütülen yasa dışında bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TV100'de yer alan habere göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bahis oynatma, banka hesaplarının kullandırılması ve bahis oynama gibi farklı iddiaların incelendiği belirtildi.

311 KİŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLU

Soruşturma kapsamında Kunukçu’nun 311 kişiyle birlikte tutuklu bulunduğu bildirilirken, dosyaya ilişkin hukuki sürecin de devam ettiği belirtildi.

Kunukçu'nun avukatı Abide Gülel Saral da gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Saral, müvekkilinin soruşturma makamlarıyla iş birliği içinde hareket ettiğini belirterek hakkındaki suçlamanın kapsamına ilişkin bilgi verdi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral da yaşanan gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Saral açıklamasında müvekkilinin soruşturma makamlarıyla iş birliği içinde hareket ettiğini belirtti. Açıklama da şu ifadeler yer aldı.

"Söz konusu dosya; bahis oynatma, banka hesaplarının kullandırılması ve bahis oynama şeklinde farklı iddialar içeren geniş çaplı bir soruşturmadır. Müvekkilim İsmail Melih Kunukçu yönünden isnat edilen fiil münhasıran ‘bahis oynama’ fiilidir. Müvekkilimin bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme veya bu amaçla IBAN kullandırma gibi bir faaliyette bulunduğuna ilişkin bir isnat yoktur."