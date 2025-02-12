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Bir Gece Masalı'nda beklenmedik ayrılık! Usta oyuncu diziye veda ediyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.02.2025 17:43
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u Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı, ilgiyle takip edilen Bir Gece Masalı'ndan usta oyuncu Mesut Akusta ayrılıyor.

Bir Gece Masalı'nda beklenmedik ayrılık! Usta oyuncu diziye veda ediyor...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden bir tanesi. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın hikâyesinin anlatıldığı dizi her hafta gündeme gelmeyi başarıyor.

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Yeni isimlerin dahil olduğu ve hikayesiyle ekrana kilitleyen diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

O İSİM AYRILIYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Raşit karakterine hayat veren ve Mahir'in manevi amcasını oynayan Mesut Akusta, diziye veda edecek.

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Geçtiğimiz aylarda da Sıla’yı canlandıran Ecem Çalhan da senaryodaki hikâyesi bittiği için “Bir Gece Masalı”na veda etmişti.

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Bir Gece Masalı
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