Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun 'cesur' diyerek paylaştı

Henüz 7 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Su Burcu Yazgı Coşkun, 8 yıl önce Kenan İmirzaloğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Karadayı dizisinde yer alarak izleyicinin karşısına çıktı.

Burada Feride karakterinin yeğeni Neşe'yi canlandıran Coşkun, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Coşkun, Karadayı ile başlayan oyunculuk yolculuğuna, çeşitli projelerde rol alarak devam etti. Ancak asıl şöhretini, 2021 yılında yayına giren Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle yakaladı.

Genç oyuncu, Kardeşlerim'in ardından Bir Gece Masalı dizisinde başrol oynayarak oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun kariyerinde emin adımlarla ilerlerken sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Reklam yüzü olduğu marka için pozlar veren genç oyuncu sosyal medyayı salladı. İddialı pozlarını "Yaz gibi… Cesur ve ışıltılı" diyerek paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.