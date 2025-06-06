Bir kare olay yarattı! Burak Deniz hakkında bomba aşk iddiası! Uzak Şehir'in yıldızıyla...

Yeni final yapan Bir Gece Masalı dizisinde 'Mahir Yılmaz' karakterine hayat veren Burak Deniz hakkında bomba aşk iddiası ortaya atıldı.

Deniz'in ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ile birlikte olduğu söylentileri magazin manşetlerini salladı.

Gossippastanew'de yer alan iddiaya göre; Burak Deniz ve Yaren Güldiken İstanbul’da bir sahil yolunda yürüyerek dondurma yedi. İkilinin bu karesi sonrası 'aşk yaşıyorlar' iddiası gündeme geldi.

Burak Deniz ile Yaren Güldiken'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.