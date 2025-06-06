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Bir kare olay yarattı! Burak Deniz hakkında bomba aşk iddiası! Uzak Şehir'in yıldızıyla...

Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burak Deniz hakkında bomba bir aşk iddiası gündeme geldi. Deniz'in ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ile aşk yaşadığı söylentileri yayıldı.

Bir kare olay yarattı! Burak Deniz hakkında bomba aşk iddiası! Uzak Şehir'in yıldızıyla...
Öznur Yaslı İkier

Yeni final yapan Bir Gece Masalı dizisinde 'Mahir Yılmaz' karakterine hayat veren Burak Deniz hakkında bomba aşk iddiası ortaya atıldı.

BURAK DENİZ

Deniz'in ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ile birlikte olduğu söylentileri magazin manşetlerini salladı.

DENİZ

Gossippastanew'de yer alan iddiaya göre; Burak Deniz ve Yaren Güldiken İstanbul’da bir sahil yolunda yürüyerek dondurma yedi. İkilinin bu karesi sonrası 'aşk yaşıyorlar' iddiası gündeme geldi.

yaren

Burak Deniz ile Yaren Güldiken'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Burak Deniz Uzak Şehir Yaren Güldiken
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